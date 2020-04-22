Трамп пригрозил расторгнуть торговую сделку с Китаем

США могут расторгнуть торговую сделку с Китаем, если Пекин откажется выполнять свои обязательства, ссылаясь на пандемию коронавируса.

Об этом президент Дональд Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме во вторник.

Если Китай провалит план по закупкам американских товаров, на которые согласился, подписывая первую фазу сделки в середине января, «мы пойдем на прекращение (договоренностей)», сказал Трамп.

«И мы будем делать то, что я могу делать лучше всех», - добавил он, не уточняя, что имеет в виду, передает ТАСС.

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки после продолжавшейся почти год тарифной войны состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции, включая сельхозтовары и энергоносители, 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд - в течение второго.

У США есть претензии к Китаю по закупкам нефти и газа. Соответствующую жалобу, как сообщает Bloomberg, Американский совет по разведке и производству энергоносителей направил в Белый дом во вторник.

Сделка требует от Пекина потратить 52,4 млрд долларов на приобретение углеводоров в Штатах. Но пока Китай закупил лишь минимально возможные объемы, при этом наращивая экспорт из России и Саудовской Аравии, заявила исполнительный директор совета Энн Бредбери.

Вместо этого, по ее словам, «китайскому правительству следует принять необходимые шаги, чтобы остаться в позиции торгового партнера, заслуживающего доверие».

«Сейчас критическое время для нашей индустрии. Любой возможный шаг должен быть предпринят, чтобы смягчить проблему избытка поставок и нехватки хранилищ, с которой сталкиваются добытчики, в особенности это касается торговых обязательств Китая», - подчеркнула Бредбери.