Еврокомиссия оставила Беларусь без финпомощи

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни COVID-19, Еврокомиссия предложила новый пакет макрофинансовой помощи для десяти соседних с Евросоюзом стран. Общий объем составит 3 млрд евро.

Такое решение приняла Еврокомиссия на своем заседании в среду, 22 апреля.

Наибольший объем помощи предусмотрен для Украины - 1,2 млрд евро. На втором месте пакет помощи для Туниса - 600 млн евро. Грузии предлагают выделить 150 млн евро, Молдавии - 100 млн.

В Брюсселе хотят поддержать и ряд стран Западных Балкан: Боснию и Герцеговину (250 млн евро), Иорданию (200 млн. евро), Албанию (180 млн евро), Северную Македонию (160 млн евро), Косово (100 млн евро) и Черногорию (60 млн евро).

"Поддержка наших соседей необходима в эти кризисные времена для того, чтобы удержать стабильность всего региона… Эти кризисные программы макрофинансовой помощи помогут десяти странам обеспечить макроэкономическую стабильность и защитить их людей и компании во время кризиса", - заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис, передает DW.

Программы будут действовать 12 месяцев. Первый транш Еврокомиссия готова будет выплатить сразу после окончательного утверждения каждой программы и подписания меморандума о взаимопонимании с правительством страны-получателя.

Для принятия программы ее должны поддержать Совет ЕС и Европарламент. Макрофинансовая помощь - эти кредиты, выделяемые Евросоюзом под низкие проценты соседним странам, испытывающим проблемы с поддержанием своего платежного баланса. Одним из условий предоставления макрофинансовой помощи является сотрудничество с Международным валютным фондом.