Беларусь запретила экспорт аппаратов искусственного дыхания

Правительство Беларуси ввело временный запрет на экспорт медицинского оборудования для искусственного дыхания, следует из постановления Совмина РБ №243 от 21 апреля 2020 года.

Согласно документу, под временный запрет на экспорт подпадает «аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура (за исключением аппаратуры, используемой исключительно для озоновой или аэрозольной терапии)».

В марте правительство постановлением №149 временно ограничило экспорт респираторов, защитных очков, масок, бинтов, ваты, марли и т.д.

Временный запрет на экспорт действует до 1 июня 2020 года.