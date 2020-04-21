Последнее обновление: 21.04.2020 13:14

Власти Баварии объявили об отмене Октоберфеста из-за коронавируса

Пивной фестиваль Октоберфест впервые за 70 лет отменен в этом году из-за угрозы распространения коронавируса, такое решение приняло правительство федеральной земли Бавария и города Мюнхена, передает телеканал NTV.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что во время фестиваля было бы слишком сложно соблюдать рекомендованные меры гигиены для профилактики коронавируса. Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер уточнил, что это тяжелое решение для экономики города.

Накануне газета Bild сообщила, что Райтер и Зёдер уже договорились об отмене фестиваля и объявят об этом во время пресс-конференции 21 апреля, передает РБК.

Традиционный масштабный фестиваль пива был запланирован с 19 сентября по 4 октября 2020 года. Главный организатор Октоберфеста Клеменс Баумгартнер говорил в начале апреля, что окончательное решение о проведении фестиваля зависит от властей Германии, Баварии и рекомендации медицинских специалистов.

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