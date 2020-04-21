Минспорта Беларуси хочет поддержать турбизнес деньгами клиентов

Министерство спорта и туризма Беларуси готовит проект документа, который снимет с турфирм ответственность за возврат денег клиентам.

Как сообщает телеграм-канал Папаратор (https://t.me/paparator), авторство проекта принадлежит замминистра Михаилу Портному и замдиректору Департамента туризма Виталию Грицевичу.

Согласно проекту, турфирмам разрешат до 1 января 2021 года не возвращать людям деньги за несостоявшийся отдых.

«Отдельные граждане, и их немало, отнесли турбизнесу по 2-4 тысячи долларов. Сейчас жертвам раннего бронирования пудрят мозги, будто все деньги переведены за рубеж, а себе оставлена маленькая маржа, которую давно проели. На самом деле туры, проданные в этом году, оплачены конечным поставщикам туруслуг еще в 2019-ом, а ныне поступившее бабло потрачено турфирмами на выставки, офисы, компы и зарплаты. Но если ранее туристы имели законные инструменты воздействия для возврата своих средств, новое решение, будь оно принято, лишит их этой возможности», - пишет телеграм-канал.

Взамен денег предлагается выдавать сертификат, обещающий оказание оплаченных туруслуг в неопределенном будущем, - документ, не подкрепленный никакими нормативно-правовыми актами и не учитывающий заметную разницу между зимним весенним курсами рубля.

Помимо этого, канал указывает на особую хитроватость белорусского бизнеса. Так, например, в Германии и Франции заморозка выплат туристам введена до начала 2022 года, но там вряд ли кому-нибудь позволят банкротиться, не отдав долги.

«У нас же, к сожалению, может начаться вал самоликвидаций туристических фирм к концу года, когда подойдут сроки выплат или организации обещанных туров. Нет, они никуда не пропадут, просто перерегистрируются под другими названиями. А туристам, получившим невразумительный сертификат вместо своих денег, останется этой бумажкой, пардон, подтереться. К тому же первыми в очереди за деньгами, скорее всего, окажутся банки - уж они-то не простят ни копейки нашим в усмерть закредитованным турфирмам, а туристу придется смотреть старинный "Клуб кинопутешествий" и сосать лапу», - пишет телеграм-канал.