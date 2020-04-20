В Беларуси полиграфия и вещание лицензируются по политическим причинам

Лицензирование полиграфической деятельности и деятельности в области вещания «в первую очередь носит политический характер и напрямую связано с информационной безопасностью государства».

Как говорится в обосновании проекта закона о лицензировании, который подготовило Минэкономики (документ вынесен 20 апреля на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси), в стране лицензируется 35 видов деятельности, пишут Naviny.by

По данным разработчиков, законопроект предусматривает «исключение чрезмерных и экономически необоснованных требований и условий, предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам».

В обосновании говорится, что лицензии нужно будет получать «только для осуществления экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан».

Именно к такой деятельности разработчики, в частности, относят лицензирование полиграфической деятельности и в области вещания.

Разработчики закона отмечают, что существующая система контроля деятельности субъектов хозяйствования в виде лицензирования «призвана обеспечить защиту государственных и общественных интересов, жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан.

«В случае с лицензированием полиграфической деятельности мы имеем дело с механизмом регулирования распространения в СМИ контента на бумажном носителе. В настоящее время имеется возможность регистрации различных средств массовой информации», — констатируют разработчики законопроекта.

При этом они отмечают, что прекращение выпуска одного или нескольких СМИ не является неодолимым препятствием.

«В то же время отсутствие на территории страны материально-технической базы для печати таких СМИ, на создание которой требуются серьезные финансовые средства, является трудно преодолимым препятствием для их выхода», — говорится в обосновании к законопроекта.

По мнению разработчиков, отсутствие лицензирования в сфере полиграфической деятельности «повлечет за собой угрозу нанесения ущерба интересам государства, утрату государственного контроля над значительным сегментом рынка изготовления печатных средств массовой информации, невозможность оперативного и эффективного реагирования на противоправные и деструктивные действия».

Авторы законопроекта также обращают внимание, что лицензирование деятельности в области вещания «является устоявшейся формой государственного регулирования» как в Беларуси, так в России и Украине.

«Сохранение лицензирования данных видов деятельности позволяет государству принимать необходимые меры по обеспечению информационной безопасности, защите государственных интересов. Учитывая изложенное, существует высокая степень необходимости в лицензировании полиграфической деятельности и деятельности в области вещания», — подчеркивается в законопроекте.

Обсуждение документа продлится по 4 мая.