ВВП Испании может сократиться на 13,6% в 2020 году из-за коронавируса

Банк Испании (Центробанк) прогнозирует, что ВВП страны в текущем году может сократиться на показатель от 6,6% до 13,6% из-за последствий распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ в понедельник.

Отмечается, что речь идет о «беспрецедентном в новейшей истории спаде ВВП Испании». «Согласно ряду гипотез, которые предусматривают, в частности, что состояние повышенной готовности будет длиться в общей сложности восемь недель, предполагается, что снижение ВВП в 2020 году будет колебаться между 6,6% и 8,7%, - говорится в документе. - При сценарии, предполагающем продолжительность действия режима повышенной готовности в двенадцать недель <...>, падение ВВП в 2020 году может составить 13,6%».

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом, 20 852 пациента умерли, передает ТАСС.

С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Ожидается, что 22 апреля Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) продлит действие режима до 9 мая включительно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.