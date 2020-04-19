Минфин РФ: При текущих ценах на нефть Россия протянет до 2024 года

С учетом текущих трат бюджета к концу года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется 7 трлн руб., сообщил сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен», — заверил Силуанов.

На неделе он сообщил, что для компенсации недополученных доходов в связи с обвалом цен на нефть правительство задействует 2 трлн руб. из средств ФНБ. Такая сумма, по его словам, рассчитывается при сохранении стоимости нефти по $20 за баррель. При этом, согласно бюджетному правилу, использовать средства из ФНБ для целевой поддержки экономики нельзя, их можно направить лишь для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, передает РБК.

Для сдерживания негативных последствий от коронавируса правительство выделит средства на сумму около 3,1 трлн руб. (2,8% ВВП), сообщал Силуанов на прошлой неделе.

Эта сумма включает в себя прямые расходы бюджета, предоставление налоговых отсрочек и снижение страховых взносов для малого бизнеса, а также гарантийную поддержку компаний. С учетом компенсации недополученных нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в этом году, что позволит не сокращать общие расходы, объем поддержки экономики можно оценить в 6,5% ВВП, добавил министр.

В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах). Но после этого цена российской нефти Urals опускалась до $11, а сейчас стоит меньше $20.

По данным на 1 апреля, объем ликвидных средств в ФНБ составил 11,1 трлн руб., или 9,8% ВВП (исходя из ВВП 2020 года, заложенного в федеральном бюджете с учетом мартовских поправок). Правительство 10 апреля завершило сделку по выкупу акций Сбербанка за счет средств ФНБ. 11,293 млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) обошлись в 2,139 трлн руб. Исходя из объема ликвидных ресурсов ФНБ (11,1 трлн руб.) на 1 апреля и суммы сделки по покупке Сбербанка (2,14 трлн руб.) в ФНБ, при прочих равных, осталось около 9 трлн руб.