Беларусь вводит временное госрегулирование цен на социально значимые товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси своим постановлением №30 от 15 апреля 2020 г. установило временный перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами.

В перечень включены: рыба свежая (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль поваренная пищевая, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки), яйцо куриное свежее, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметана, творог, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага и др. Всего 26 позиций.

Документом также установлен размер предельного максимального норматива рентабельности: 10 процентов в случае, если фактический уровень рентабельности реализованной продукции в январе – феврале 2020 г. по соответствующей товарной позиции составил менее 10 процентов.

Предельная максимальная надбавка импортера на социально значимые товары установлена в размере 10 процентов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует в течение 90 дней.