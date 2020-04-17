Италия ожидает дефицита бюджета в 2020 году около 10% ВВП

Дефицит бюджета Италии в этом году составит около 10% ВВП на фоне роста заимствований для смягчения экономического ущерба от пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuetrs со сылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве страны.

Целевой показатель дефицита бюджета составлял 2,2% ВВП в начале года. В прошлом году в Италии был зафиксирован минимальный бюджетный дефицит за 12 лет - 1,6%. Выше 10% показатель последний раз находился в начале 1990-х годов.

ВВП Италии в текущем году может сократиться на 9,1%, максимально среди всех крупных экономик Европы, прогнозирует Международный валютный фонд.

Власти Италии в марте выделили 25 миллиардов евро ($27 миллиардов) для финансирования здравоохранения и помощи самозанятым и сотрудникам, временно находящимся без работы. С тех пор правительством были приняты новые меры помощи беднейшему населению и предоставления гарантий по банковским кредитам, чтобы обеспечить компании ликвидностью.

Кроме того, правительство пообещало выплатить мелким и микропредприятиям, чей оборот пострадал от карантина, от 1.500 до 14.000 евро.

“Дефицит уже приближается к 8% ВВП, а новый пакет стимулирующих мер увеличит его как минимум еще на два процентных пункта”, - сказал источник, пожелавший остаться анонимным.

В министерстве экономики отказались от комментариев по поводу этой истории.