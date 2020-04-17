ЦБ Индии неожиданно снизил ставку обратного РЕПО, чтобы подстегнуть кредитование

Резервный банк Индии (РБИ) в пятницу неожиданно снизил ставку обратного РЕПО во второй раз за три недели, чтобы стимулировать выдачу банковских кредитов для поддержки пострадавшей от коронавируса экономики страны.

Ставка обратного РЕПО INRREP=ECI снижена на 25 базисных пунктов до 3,75%, сказал глава индийского ЦБ Шактиканта Дас в ходе видеоконференции. В конце марта ставка уже была понижена на 90 базисных пунктов, передает Reuters.

“Избыток ликвидности в банковской системе значительно вырос на фоне государственных расходов и различных мер по повышению ликвидности, предпринятых РБИ”, - сказал Дас.

“Чтобы стимулировать банки к использованию этих избыточных средств для инвестиций и займов производственным секторам экономики, было принято решение снизить ставку обратного РЕПО”, - добавил он.

За последние дни банки разместили в ЦБ через операции обратного РЕПО свыше 6 триллионов рупий ($78,44 миллиарда). Они очень осторожно подходят к выдаче кредитов, поскольку темпы роста экономики Индии замедлились в последние несколько кварталов.

Центробанк сохранил ключевую ставку РЕПО INREPO=ECI на уровне 4,40% после снижения на 75 базисных пунктов 27 марта.

В четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди продлил действие ограничительных мер в стране до 3 мая, поскольку число заболевших коронавирусом в Индии превысило 10.000 человек, несмотря на трехнедельный карантин.