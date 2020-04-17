Во Франции около 9 млн человек затронуты режимом частичной безработицы

Около 9 млн французов затронуты в настоящий момент режимом частичной безработицы, введенным во Франции из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил в пятницу министр экономики Франции Брюно Ле Мэр во время выступления в Национальном собрании (нижняя палата парламента), передает ТАСС.

«Около 9 млн работников в данный момент находятся в режиме частичной безработицы», - сказал Ле Мэр. Согласно данным министерства труда страны, всего во Франции насчитывается около 20 млн работников частного сектора.

Глава Минфина республики сообщил, что меры, принятые для поддержки временно безработных, обойдутся властям страны в 20 млрд евро.

«Мы рассматриваем эти средства как инвестиции в работников, которые являются основой нашей экономики», - сказал Ле Мэр.

Французское законодательство предусматривает возмещение трудящимся 84% от суммы чистой зарплаты в случае введения режима частичной безработицы. Ранее затраты на это делились между государством и предпринимателями. В связи с пандемией коронавируса государство, учитывая крайне трудную финансовую ситуацию, в которой находятся предприниматели, взяло полный объем выплат на себя.

О введении специального механизма частичной безработицы объявил 12 марта президент Франции Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации. Он отметил, что все предприятия также смогут отложить без предоставления объяснительных документов и штрафов выплату взносов и налогов в марте.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Он также предусматривает закрытие магазинов, не продающих товары первой необходимости. По решению французских властей режим самоизоляции продлен в стране до 11 мая.