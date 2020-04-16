Минфин Беларуси: Какой коронавирус? У нас всё в шоколаде

Минфин Беларуси не заметил никакого влияния коронавируса на наполняемость бюджета Беларуси. Как-будто нет ни самой болезни, ни падения мировой и, соответственно, местной экономики.

Такой вывод следует из ответов министра финансов РБ Максима Ермоловича на вопросы журналистов в парламенте.

После опустошения золотовалютных резервов Нацбанка РБ на $1,6 млрд. за 3 месяца этого года Максим Ермолович оптимистично заметил, что у Беларуси нет проблем с исполнением обязательств по внешнему долгу.

"Существенных проблем с исполнением обязательств по процентным платежам, по исполнению основного долга в текущем году у нас не возникает", - сказал министр финансов (цитаты БелТА).

Девальвация белорусского рубля также никак не влияет на исполнение Минфином своих обязательств по обслуживанию госдолга.

"Мы валютные риски учитываем в своей работе. Какого-то существенного влияния курсовые изменения на исполнение бюджета, платежи по госдолгу не окажут", - сказал Ермолович, указав на единственную сложность текущего момента - отсутствие комфортного доступа к международным рынкам заимствования.

"Мы работаем со всеми международными финансовыми организациями, чтобы свои платежи по внешним обязательствам и планы по привлечению внешних ресурсов выполнить в текущем году независимо от того, как будет развиваться ситуация по доступу на внешние рынки заимствования", - уточнил министр.

Оказывается, Беларусь просит кредиты у международных структур ради исполнения обязательств по внешнему и внутреннему госдолгу, а не ради оказания поддержки экономике из-за коронавируса.

Не нужна международная финансовая помощь и для борьбы с коронавирусом.

"На сегодня ресурсов для работы учреждений здравоохранения в нынешних сложных эпидемиологических условиях достаточно. Минфин обеспечивает своевременное финансирование этих расходов", - заявил министр финансов, отметив, что сегодня даже нет необходимости вносить поправки в бюджет.

"Сегодня такого уточнения не требуется. Для органов и учреждений здравоохранения доступен весь годовой объем финансирования. Полномочий по опережающему финансированию этих расходов у Минфина достаточно. Мы удовлетворяем все заявки, которые поступают от Минздрава", - пояснил Максим Ермолович.

"У нас достаточно ресурсов для штатного исполнения бюджета. Какого-либо негативного развития ситуации с исполнением бюджета мы не ожидаем ни в ближайшей перспективе, ни в более долгосрочной", - также заявил министр.

Если возникнут недопоступления в бюджет, то они будут в полном объеме компенсированы средствами, которые Минфин хранит на своих счетах в Национальном банке.

"Пересмотр параметров все равно будет происходить. Потребовались и будут требоваться дополнительные средства для учреждений здравоохранения. Мы проводим работу по ограничению непервоочередных расходов", - уточнил Ермолович.

Звучит более чем круто. Но возникает закономерный вопрос, почему по всей стране в массовом порядке с подачи властей проводятся мероприятия по сбору благотворительной помощи, в том числе и на закупку таких элементарных вещей, как средства защиты для медиков? Почему Минфин, коль в бюджете хватает денег для борьбы с коронавирусом, первым не выступит с предложением запретить всю благотворительность ради того, чтобы неравнодушные граждане сохранили эти деньги для самих себя в непростой экономической ситуации?

В заключение хотелось бы отметить еще один факт. Ермолович сказал, что по итогам первого квартала Минфин не заметил падения доходов. Между тем, по данным Национального статистического комитета Беларуси, чистый убыток предприятий Беларуси за январь-февраль составил 775 млн. рублей (прибыль до налогообложения – минус 469,7 млн. рублей), а количество убыточных организаций выросло на 10,1%. Для сравнения: первые 2 месяца 2019 года предприятия страны закончили с чистой прибылью 2,119 млрд. рублей. В марте ситуация заметно ухудшилась, хотя бы из-за курсовых разниц.

Может быть, настало время для реальной оценки ситуации, без лучезарного оптимизма?