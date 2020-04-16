Греция разместила 7-летние облигации на 2 млрд евро под 2%

Греция разместила в среду 7-летние облигации на общую сумму в 2 млрд евро под 2% годовых в рамках мер, нацеленных на поддержку экономики страны в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщило министерство финансов страны. По его данным, после открытия книги заявок спрос на облигации превышал 5 млрд евро.

«Греция сегодня в неблагоприятных социально-экономических условиях, созданных пандемией во всем мире, вышла на рынки и достигла успеха!» - подчеркнул министр финансов Христос Стайкурас, передает ТАСС.

«Выпуск 7-летних облигаций на сумму 2 млрд евро с процентной ставкой 2% является позитивным событием. Греки могут чувствовать себя удовлетворенными, поскольку стоимость заимствования равна стоимости соответствующего облигационного выпуска июля 2019 года, когда экономическая ситуация была намного лучше. И эта ставка намного ниже аналогичного облигационного выпуска марта 2018 года, когда она была установлена на уровне 3,5%», - сказал Стайкурас.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. С тех пор страна заняла на внешних рынках 13,5 млрд евро. В январе 2020 года Греция разместила 15-летние облигации на сумму 2,5 млрд евро под примерно 2% годовых.