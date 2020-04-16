Volkswagen возобновляет производство в Германии и мире

Немецкий автоконцерн Volkswagen уже в апреле возобновит производство в Германии. Согласно сообщению автогиганта, распространенному в среду, 15 апреля, производство в Цвиккау, где готовят к выпуску электромобиль ID3, возобновят уже 20 апреля.

Заводы в Вольфсбурге, Эмдене и Ганновере вновь начнут работу 27 апреля.

В других странах, где автогиганту пришлось остановить производство из-за эпидемии коронавируса, первым возобновит работу завод в столице Словакии Братиславе. Это произойдет 20 апреля. 27 апреля вновь заработают заводы в России, Португалии, Испании и США. В течение мая производство будет возобновлено в ЮАР, Аргентине, Бразилии и Мексике, передает DW.