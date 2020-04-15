Убыток цементных заводов Беларуси за 2019 год составил 53 млн. рублей

Белорусские цементные заводы закончили 2019 год с совокупным убытком в 53 млн. рублей. Минстройархитектуры Беларуси утверждает, что причина убытка кроется в непомерных амортизационных отчислениях.

Об этом пишут Белорусские новости со ссылкой на годовые отчеты цементных заводов.

Согласно отчетам, в 2019 году заводы увеличили выручку по сравнению с 2018 годом, но все равно закончили год с убытками.

ОАО «Кричевцементношифер» увеличило выручку на 9,5% до 236 млн рублей. Убыток снизился на 88,95% до 17 млн рублей.

ОАО «Красносельскстройматериалы» увеличило выручку на 22,56% до 256,88 млн рублей. Убыток снизился на 78% до 27 млн рублей.

ОАО «Белорусский цементный завод» увеличило выручку на 10% до 273,6 млн рублей. Убыток снизился на 89,6% до 8,9 млн рублей.

В Минстройархитектуры заявили, что убыток вызван огромными амортизационными отчислениями: оборудование заводов подорожало в 7 раз за счет отнесения на балансовую стоимость процентов по валютным кредитам и курсовых разниц.

«В связи с начислением, начиная с 1 января 2019 года, в полном объеме амортизации в сумме более 119 млн рублей организации цементной промышленности по году получили чистый убыток в размере около 53 млн рублей. При условии не начисления амортизации предприятия имели бы более 65 млн рублей чистой прибыли», - сообщило министерство.

В прошлом году власти оказали заводам масштабную поддержку. В мае 2019 года указом была проведена реструктуризация задолженностей по китайским кредитам на 550 млн долларов, заводам дали рассрочку по погашению задолженности перед белорусскими банками на 320 млн долларов и освободили от уплаты налога на недвижимость и земельного налога. На конец прошлого года долгосрочные обязательства цементных заводов превысили 2,1 млрд рублей.

За прошлый год в Беларуси было произведено 4,7 млн тонн цемента, что на 4,6% больше, чем в 2018 году. Поставки на внутренний рынок выросли на 9,8% — до 3,1 млн тонн. На экспорт в 2019 году было поставлено 1,5 млн тонн цемента, что на 9,7% меньше показателя 2018 года.

Из-за усиления конкуренции на рынке поставки в Россию снизились на 19% — до 877,7 тысячи тонн. Из-за введения антидемпинговых пошлин продажи в Украину сократились на 27,4% — до 197,5 тысячи тонн.

В тоже время Беларусь нарастила поставки цемента в западном направлении. В Польшу продажи увеличились на 30,8% (до 248,1 тысячи тонн), в Литву — на 29% (до 144,9 тысячи тонн), в Латвию — на 72,5% (до 58,3 тысячи тонн).