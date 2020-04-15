Беларусь договаривется c ВБ и ЕИБ о займах для борьбы с коронавирусом

Беларусь договорилась ВБ о займе на сумму 90 млн. евро и ждет решения Европейского инвестиционного банка по займу в 50 млн. евро, которые будут направлены на борьбу с коронавирусом.

"Со Всемирным банком достигнута договоренность о выделении займа на сумму 90 млн евро. Средства будут направлены на закупку необходимых организациям здравоохранения медицинских препаратов, товаров и оборудования, в том числе респираторов, масок, защитных костюмов и очков, тест-систем, аппаратов УЗИ, ИВЛ, кислородных концентраторов, реанимобилей и другое", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина РБ, которое цитирует БелТА.

В Минфине отметили, что с учетом дефицита отдельных товаров и оборудования на мировом рынке медицинских товаров, проект предполагает возможность использования платформ агентств системы ООН для проведения закупок.

«В настоящее время все технические консультации по данному проекту завершены. В Беларуси проходят внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания соответствующего кредитного соглашения. Их завершения в Минфине ожидают в самое ближайшее время», - подчеркивается в сообщении.

Что касается займа ЕИБ на нужды здравоохранения в сумме 50 млн евро, то банку отправлен запрос о финансировании с перечнем товаров, предполагаемых к закупке.

"В настоящий момент мы ожидаем решения кредитного комитета ЕИБ", - сообщил Минфин.

Прорабатывается также возможность привлечения макрофинансовой помощи от ЕС, соответствующая заявка направлена в Европейскую комиссию, отмечает ведомство.