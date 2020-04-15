США потратят $25 млрд. на поддержку авиакомпаний

Администрация США выделяет многомиллиардный пакет помощи американским авиакомпаниям, сильно пострадавшим от пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Десять авиаперевозчиков, в том числе Delta, United, JetBlue и American Airlines, согласились принять помощь от государства, сообщило министерство финансов США вечером во вторник, 14 апреля.

Согласно сообщениям СМИ, речь идет о пакете помощи на сумму 25 млрд долларов. Большая часть этих денег пойдет на зарплаты персоналу авиакомпаний, чтобы избежать увольнений, передает DW.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пакет помощи призван помочь авиакомпаниям "сохранить ту важную роль, которую они играют в нашей экономике". Выделяемые средства позволят авиакомпаниям пережить трудную фазу, возникшую не по их вине. Из-за пандемии американские авиалинии были вынуждены поставить на прикол около 2400 самолетов.