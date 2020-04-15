Министр по макроэкономике ЕЭК винит спекулянтов в девальвации российского рубля

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, он же бывший советник Путина, предложил ввести во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.

В своем докладе Глазьев связывает девальвацию российского рубля с действиями спекулянтов. По его мнению, стабилизировать валютный рынок, чьи колебания мешают взаимной торговле и инвестициям, можно, если ввести налог на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой деятельностью, передает РБК.

«Следует принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях», — говорится в докладе.

Установить размер налога на такие операции министр предлагает в размере 0,01%. По его оценке, это даст бюджету союза порядка 30 млрд руб. в год, которые можно было бы направить на финансирование целевых программ.

В числе прочих предложений Глазьева: формирование общего биржевого товарного рынка ЕАЭС с механизмом ценообразования в национальных валютах; гармонизация валютного регулирования в странах-участницах с последующей дедолларизацией и деофшоризацией; введение временного лага между заявкой на покупку и поставкой валюты; создание специальных механизмов рефинансирования взаимной торговли и совместных инвестиций Центробанками государств.

Глазьев неоднократно заявлял, что в скачках курсов валют виноваты спекулянты, и предлагал ужесточить валютный контроль в России. В 2017 году в своем блоге он писал: «В лихие [90-е] годы валютный рынок регулировало государство, сегодня им манипулируют спекулянты. Тогда государство было слабым, но правительство и Центральный банк отличались компетентностью, умом и решительностью. Сегодня государство сильное, но правительство витает в грезах о свободном рынке, не решаясь его регулировать, а Центральный банк живет не своим умом, а рекомендациями МВФ».

Экономист утверждал, что к резкому падению курса рубля в 2014 году привел переход Центробанка к свободному плавающему курсу. Введение санкций США и ЕС против России в том же году он называл одним из этапов «валютной атаки».

В 2008–2012 годах Глазьев был заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС, а в 2012-м стал советником президента, ответственным за координацию деятельности федеральных органов власти, направленной на развитие евразийской интеграции. В октябре 2019 года президент Владимир Путин уволил его с этого поста, после чего Глазьев занял пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).