В России банки снизили с 15 апреля эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%

Российские банки снизили до 1% размер комиссии, которую они берут с торговых точек за прием платежных карт при совершении онлайн-покупок.

Данное снижение связано с решением Банка России ограничить с 15 апреля по 30 сентября 2020 года максимальную комиссию для интернет-эквайринга на уровне 1% в рамках мер по поддержке бизнеса и граждан в условиях эпидемии коронавируса.

Снижение комиссий предусмотрено для торгово-сервисных предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания, лекарств, товаров повседневного спроса, одежды, а также бытовой техники и электроники на сумму до 20 тыс. рублей, передает ТАСС.

Регулятор рассчитывает, что это поможет россиянам делать онлайн-покупки не выходя из дома, а также даст возможность торговым сетям предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом. По данным ЦБ, такая комиссия в зависимости от типа карты и категории товара до снижения находилась на уровне 1,2-2,2%.