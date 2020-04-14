Лукашенко предложил открыть транзитный коридор через Россию в страны ЕАЭС

Лукашенко считает необходимым сохранить транспортный транзитный коридор через РФ в страны ЕАЭС на период пандемии. С таким заявлением он выступил во вторник в онлайне рабочего саммита ЕАЭС .

"На границе с Евросоюзом мы проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь, и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, и притом очень жестко. Мы определили три коридора, по которым передвигаются эти большегрузы, которые транспортируют товары через Беларусь прежде всего в ваши государства", - сказал Лукашенко.

"В данной ситуации нужно действовать в границах разумной достаточности. Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси. А неплохо было бы определить этот коридор через Россию в Казахстан, Армению, Кыргызстан и так далее", - предложил он.