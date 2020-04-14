Последнее обновление: 14.04.2020 13:44

Ледовая арена в Стокгольме будет переоборудована в морг

Арена молодежной команды шведского хоккейного клуба "Юргордена" из Стокгольма будет переоборудована в морг на время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает шведская газета Expressen, передает ТАСС.

Отмечается, что аналогичным образом могут быть переоборудованы и другие арены Стокгольма. Данная мера может стать необходимой в случае нехватки мест в моргах города.

"Сейчас у нас есть свободные места для 335 умерших, существует возможность найти места еще для 500-700 скончавшихся, - заявил глава окружного совета Стокгольма Йоаким Ярнрид. - Мы связались с администрацией кладбищ и властями Стокгольма по возможности использования ледовых арен в качестве моргов".

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