Последнее обновление: 14.04.2020 11:56

МВФ частично покроет долги беднейших стран мира

Исполнительный комитет Международного валютного фонда утвердил немедленное облегчение долговой нагрузки для 25 стран в рамках Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастроф (CCRT).

"МВФ предоставит гранты беднейшим и наиболее уязвимым членам для покрытия своих долговых обязательств перед фондом на начальной фазе в течение следующих 6 месяцев и поможет им направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на жизненно важные неотложные медицинские и другие мероприятия по оказанию помощи", - заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Она сообщила о готовности МВФ выделить около $500 млн. на выплату грантов.

Помощь МВФ на погашение долгов получат Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, ЦАР, Чад, Коморские острова, Демократическая Республика Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы острова, Таджикистан, Того и Йемен.

Ранее МВФ объявил о готовности потратить весь резервный фонд в размере $1 трлн. для помощи странам в преодолении последствий пандемии коронавируса. В частности, Беларусь обратилась к фонду за помощью в объеме $900 млн.

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