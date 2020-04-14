Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус назвал условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавируса.

По его словам, власти должны убедиться в том, что контролируют ситуацию с заболеваемостью и передачей вируса от человека к человеку. Система здравоохранения должна быть способна выявлять, тестировать, изолировать и лечить каждый случай заболевания COVID-19, заявил Гебрейсус в ходе пресс-конференции в штаб-квартире организации, передает РБК.

Помимо этого, отметил глава ВОЗ, необходимо минимизировать риск вспышек коронавируса в медицинских учреждениях, а также принять превентивные меры в отношении мест общего пользования, которые людям необходимо посещать, например рабочих мест и школ.

Также, по словам Гебрейесуса, важно справиться с риском завозных случаев коронавируса.

По словам главы ВОЗ, смертность COVID-19 в 10 раз выше, чем от гриппа, вызвавшего пандемию в 2009 году. «Вирус распространяется очень быстро, быстрее, чем замедляется. Поэтому ограничительные меры должны сниматься медленно и этот процесс должен контролироваться. Это не должно случиться за один раз», — предупредил Гебрейесус.

10 апреля глава ВОЗ отмечал, что некоторые страны планируют снять введенные ограничения и предупредил, что, если это произойдет слишком быстро, это может «привести к восстановлению смертельной угрозы».