Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в 3 раза

По прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.

Об этом глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сказал в интервью телеканалу РБК.

«По прогнозам в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск, рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», — рассказал он.

Кудрин отметил, что сейчас спрос на некоторые услуги полностью исчез: невостребованными оказались ресторанные услуги, развлечения и спорт.

«Компании не знают сколько придется так жить, вынуждены часть людей увольнять», — заметил он. Другие страны также проходят через подобный кризис. В качестве примера глава Счетной палаты привел Соединенные Штаты, где, по его словам, происходит число увольнений растет взрывными темпами, до 700 тыс. безработных в неделю. В России сейчас порядка 30% работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, бизнес может их уволить, говорит Кудрин.

Сравнивая ситуацию с кризисом 2008 — 2009 годов, Кудрин отметил, что тогда, для того, чтобы избежать роста безработицы, были приняты массовые решения по поддержке бизнеса.

«Мы не избежали сокращения, но многих оставили на плаву, в том числе компании, которые не всегда эффективны. В 2008-2009 годах мы не дали возможность умереть слабым», — сказал глава Счетной палаты. Сейчас ситуация аналогичная, уверен Кудрин.