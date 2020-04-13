KFC выплатит $1 тыс. каждому пострадавшему от COVID-19 сотруднику

Сотрудники ресторанов сети KFC, пострадавшие от коронавирусной инфекции, получат единоразовую денежную компенсацию в размере $1 тыс.

Об этом говорится в сообщении компании, сообщает РБК.

Согласно сообщению, любой трудоустроенный сотрудник KFC может в течение года воспользоваться правом на получение компенсации. Для этого он должен предоставить либо собственный положительный тест на COVID-19, либо подтверждение о необходимости ухаживать за инфицированным родственником.

Сотрудники ресторанов могут подать заявку на получение компенсации через специальную форму на сайте компании, предоставив справку о наличии COVID-19 от официального медицинского органа, уполномоченного проводить тесты, и подтверждение трудоустройства в KFC.

По словам гендиректора KFC в России Раисы Поляковой, инициатива касается всех сотрудников сети вне зависимости от того, в какой точке мира они работают.

Меры по поддержке своих сотрудников разрабатывают и другие компании. Так, сервис доставки еды в России Delivery Club, чтобы поддержать своих сотрудников, намерен в два раза увеличить сумму чаевых для курьеров, которые клиенты оставят им через мобильное приложение в апреле. Для защиты своих сотрудников сервис также внедрил бесконтактную доставку, отказался от расчетов наличными и начал выдавать курьерам маски и антисептики.

А сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» в конце марта сообщили о планах создать фонд для финансовой поддержки водителей и курьеров, заразившихся коронавирусной инфекцией или помещенных на карантин.