Италия продлила карантин из-за коронавируса до начала мая

Ограничительные меры из-за распространения коронавируса в Италии будут действовать до 3 мая.

Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает РБК.

«Это решение непростое, но необходимое. Если мы сдадимся сейчас, есть угроза, что все начнется сначала», — пояснил Конте.

По его словам, с 3 мая власти планируют приступить к постепенному восстановлению производства и торговли. Конте отметил, что при благоприятном развитии ситуации с пандемией производства могут начать работу и раньше.

При этом, по словам Конте, Италия не ожидает, что вирус к началу мая удастся побороть полностью. «Мы не можем ждать, чтобы вирус исчез. Необходима хорошо подготовленная программа, основанная на советах экспертов и нормах обеспечения безопасности на рабочем месте», — сказал он.

О чрезвычайных мерах в связи с коронавирусом Конте объявил 9 марта. Гражданам страны запретили перемещаться между населенными пунктами и в их пределах без крайней необходимости, а также закрыли школы и отменили массовые мероприятия. С 12 марта власти Италии ввели запрет на любую торговую деятельность, а 22 марта приостановили всю производственную деятельность, кроме самой необходимой.