МАРТ: Интернет-магазин не имеет права менять цену товара после подтверждения заказа

Интернет-магазин не имеет права изменять цену товара после получения от покупателя подтверждения заказа. Об этом говорится в разъяснении Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

«Продавец обязан заключить договор купли-продажи товара на условиях, размещенных на сайте интернет-магазина в момент заказа товара потребителем (получения продавцом акцепта потребителя) посредством корзины, телефонного звонка или иным указанным на сайте способом т.е. продать товар по цене, указанной на сайте в момент заказа его потребителем. Продавец не имеет права изменять условия договора купли-продажи после акцепта, направленного потребителем, в том числе изменять цену товара», - говорится в разъяснении МАРТ РБ.

Если же интернет-магазин после подтверждения заказа покупателем уведомил последнего об изменении цены на товар, то покупатель имеет несколько способов защиты своих прав.

В частности, он может «обратиться к продавцу товара с письменной претензией, указав требование о продаже товара по цене, заказанной потребителем, с приложением подтверждающих документов (направить почтой заказным письмом с уведомлением либо по электронному адресу) либо сделать запись в книге замечаний и предложений продавца».

Также покупатель может «обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган (по месту нахождения продавца или по месту проживания потребителя) для урегулирования спора в досудебном порядке или составления искового заявления в суд и представления в суде интересов потребителя.

Есть еще вариант «обратиться в общественное объединение потребителей за оказанием содействия в защите своих прав» или «обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор (п.4. ст. 415 ГК)».