Евросоюз согласовал 500 млрд. евро помощи пострадавшим от COVID-19 членам ЕС

Министры финансов стран-членов ЕС в ночь на пятницу, 10 апреля, согласовали меры финансовой помощи государствам-членам сообщества, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Объем пакета помощи, предназначенного, кроме прочего, для спасения рабочих мест и предприятий, составит 500 миллиардов евро. К выплате эти средства будут готовы немедленно, заявили участники переговоров по их завершению, передает DW.

Как сообщает информагентство dpa, согласованный пакет финансовой помощи состоит из трех частей. 240 млрд евро будут предоставлены государствам, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии COVID-19 в рамках Европейского стабилизационного механизма (European Stability Mechanism, ESM).

Еще 200 млрд евро из гарантийного фонда Европейского инвестиционного банка EIB предназначены для кредитов предприятиям. И 100 млрд евро будет выделено на предложенную Еврокомиссией программу SURE для обеспечения перевода сотрудников предприятий в режим неполной занятости.

Кроме того, планируется создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление экономики. Дополнительная информация, касающаяся работы этого фонда и источников его финансирования, будет обнародована позже.

Предполагается, что кредиты, выданные в рамках европейского механизма стабилизации, будут доступны до тех пор, пока кризис, вызванный COVID-19, не будет преодолен. Впоследствии страны, входящие в еврозону, должны будут прилагать усилия к укреплению своей экономической и финансовой базы, говорится далее в документе.

Таким образом, получение особых кредитов больше не привязывается к соответствию страной-получателем определенным макроэкономическим критериям.