Экономику еврозоны ожидает спад в 10,5 процента

Еврозона во втором квартале 2020 года скатится в рецессию на фоне падения производительности экономики на 10,5 процента. Такой прогноз обнародовали в четверг, 9 апреля, специалисты Мюнхенского института экономических исследований ifo и Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH).

По их данным, с января по март снижение объема производства закрепится на уровне в 2,3 процента. При этом в третьем квартале - то есть приблизительно с июля - ожидается начало восстановления: рост по сравнению с предыдущими месяцами составит 8,7 процента, передает DW.

"Возможность того, что пандемия пойдет на спад раньше, чем ожидалось, - низкая. В этой связи возрождение европейского долгового кризиса в крупном масштабе представляет собой в рамках имеющихся прогнозов угрозу, которой невозможно пренебречь", - констатируют исследователи.

Особенно серьезная турбулентность ожидает промышленное производство. За первые три месяца его падение составило 4,4 процента, с апреля по июнь снижение достигнет отметки 18 процентов. Что касается частного потребления, то в этой сфере снижение прогнозируется на уровне 3,3 и 13,6 процента в первых двух кварталах. После этого ситуация несколько стабилизируется и даже выйдет на рост в 12 процентов с июля по сентябрь.

Рост ВВП еврозоны - наиболее широкий индикатор произведенных в экономике товаров и услуг - по итогам 2019 года составлял 1,2 процента по сравнению с предыдущим годом.