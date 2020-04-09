Bloomberg оценил убытки мировой экономики от коронавируса в $5 трлн

Пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн ближайшие два года, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг Японии.

«Мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того из-за пандемии правительства потребовали, чтобы бизнес закрылся, а люди остались дома», — пишет агентство со ссылкой на аналитиков ведущих инвестиционных банков, передает РБК.

По прогнозам, спад будет не долгим, однако до 2022 года мировая экономика вряд ли вернется к докризисному уровню. «Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду, по крайней мере до 2022 года», — говорится в прогнозе.

В Мorgan Stanley считают, что, несмотря на агрессивную политику реагирования, только в третьем квартале 2021 года ВВП развитых развитых стран вернется к докризисным уровням.