Последнее обновление: 08.04.2020 17:12

Около 290 тысяч граждан Армении получили кредитные каникулы

Кредитные каникулы в связи с пандемией, вызванной коронавирусом, были предоставлены 290 тысячам граждан Армении.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС..

«На сегодняшний день около 290 тысяч граждан Армении получили кредитные каникулы на общую сумму в 9,3 млрд драмов (около 18 млн долларов США)», - сообщил Пашинян.

Он также отметил, что отсрочку по кредитам получили 5300 юридических лиц на сумму в 15,4 млрд драмов (около 30 млн долларов США).

В Армении за период пандемии умерли девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 114 выздоровели. В настоящий момент в стране 881 заразившийся вирусным заболеванием.

С 16 марта в стране введен режим чрезвычайного положения.

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