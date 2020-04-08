Последнее обновление: 08.04.2020 14:16

Правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам

Правительство РФ выделило Ростуризму 3,5 млрд руб. для выплат субсидий туроператорам из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РБК.

Уточняется, что субсидии предусмотрены в качестве компенсаций за убытки по договорам о зарубежных поездках, а также для расходов по вывозу туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В конце марта в связи с ограничительными мерами по коронавирусу правительство выделило Росавиации 1,5 млрд руб. Деньги будут выплачены авиакомпаниям, которые вывозят россиян из-за рубежа.

По оценкам Ассоциации туроператоров (АТОР), из-за коронавируса потери турбизнеса могут составить 37 млрд руб. В случае продления ограничительных мер до лета с рынка может уйти треть туркомпаний, сообщили в организации.

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