Госконтроль РБ пугает уголовным наказанием за необоснованное повышение цен

Необоснованное повышение цен на товары, особенно пользующиеся повышенным спросом, может обернуться для бизнеса уголовным делом, заявил сегодня глава КГК РБ Леонид Анфимов.

"Если где-то в розничных торговых сетях начнется вольница с ценами, особенно на товары, пользующиеся повышенным спросом в этот период, реакция будет вплоть до возбуждения уголовных дел", - заявил Анфимов, которого цитирует БелТА.

Согласно мониторингу КГК, отпускные цены на отдельные виды продукции увеличили как импортеры, так и отечественные производители. Например, один из крупнейших импортеров овощей и фруктов в апреле в сравнении с мартом увеличил отпускные цены на лимоны в 3,5 раза, корень имбиря - в 2,6 раза, пекинскую капусту - на 46%, яблоки - на 39%, даже на отечественную белокачанную капусту - на 40%. Другой импортер увеличил в апреле по сравнению с мартом надбавки на импортную продукцию по отдельным позициям до 72 процентных пунктов.

Вместе с тем, белорусские производители также завышают цены на мясо, овощи, иную продукцию. В частности, отмечены факты удорожания капусты на 17%, картофеля - на 25%, лука репчатого - на 67%.

"Какой здесь курс доллара привел к завышению цен на отечественную продукцию? Также в гонку включились торговые сети и посредники, применяя баснословную оптовую надбавку", - посетовал глава КГК, отметив, что в отдельных случаях оптовая надбавка доходит до 200% и более.