Последнее обновление: 07.04.2020 14:44

Всемирный банк может выдать Узбекистану $1,2 млрд

Правительство Узбекистана заявило во вторник, что Ташкент ведет переговоры со Всемирным банком о займе в размере $1,2 миллиарда на поддержку бюджета, системы здравоохранения и социального обеспечения.

Узбекистан и другие страны Центральной Азии значительно расширили свои планы заимствований, поскольку их экономики оказались под давлением из-за падения цен на нефть и вспышки коронавируса, передает Reuters.

“В настоящее время активно прорабатывается вопрос оперативного выделения средств в размере $1,2 миллиарда для финансирования системы здравоохранения, институтов и учреждений социальной защиты и бюджетной поддержки”, - говорится в сообщении властей.

Данные средства станут дополнением к уже одобренным в марте 2020 года кредитным линиям на сумму $700 миллионов, предназначенным для финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и производителей сельскохозяйственной продукции.

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