Беларусь ввела госрегулирование цен на туалетную бумагу

Правительство Беларуси расширило перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Согласно постановлению №205 от 4 апреля 2020 года в перечень дополнительно внесены консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, кофе, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага, средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи).

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Дополнительный перечень товаров, внесенный Совмином в группу товаров с госрегулированием цен, совпадает с перечнем товаров, который Министерство антимонопольного регулирования и торговли еще в середине марта направило в розничную торговлю, запретив рекламные мероприятия в отношении этих товаров.

«… рекомендуем с 17 марта 2020 года, до отзыва данных рекомендаций: отменить все рекламные мероприятия, направленные на стимулирование продаж указанных групп товаров …, в том числе рекламные игры, проведение которых на указанную дату не началось. Данное требование не распространяется на зарегистрированные рекламные игры, проведение которых уже начато», - говорилось в письме министерства.