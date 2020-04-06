Volkswagen выплатит компенсации более 90 000 автовладельцев в Британии

Около 91 000 владельцев автомобилей марки Volkswagen в Великобритании имеют право на финансовую компенсацию в рамках так называемого "дизельгейта". Соответствующее решение вынес в понедельник, 6 апреля, Высокий суд Лондона.

Таким образом, суд посчитал доказанным вину немецкого концерна в подделке результатов экологических тестов, измеряющих уровень вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей автомобилей VW, проданных в Британии.

Размер компенсации, которую выплатят автовладельцам, будет установлен на дополнительном судебном заседании, сообщает информагентство AFP. Представители Volkswagen отреагировали на решение британского суда "с разочарованием".

В сентябре 2015 года немецкий автогигант признал, что прибег к противозаконной манипуляции программным обеспечением в 11 млн автомобилей Volkswagen с дизельным двигателем по всему миру. В связи с этим дизельным скандалом концерн уже потратил более 30 млрд евро на штрафы и компенсации клиентам, в первую очередь в США.

В Германии концерн Voklswagen обещал напрямую выплатить компенсации владельцам машин с манипулированными дизельными двигателями на общую сумму в 830 млн евро. Ожидается, что каждый владелец дизельного автомобиля VW с манипулированным двигателем получит от 1800 до 2100 евро в зависимости от общего числа признанных исков.