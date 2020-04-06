Нигерия обратилась за международной помощью в размере почти 7 млрд долларов - агентство

Нигерия подала заявку на получение от международных финансовых организаций помощи на сумму 6,9 млрд долларов для борьбы с пандемией коронавируса нового типа.

Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на министра финансов, бюджета и национального планирования Нигерии Зейнаб Шамсуну Ахмед.

На состоявшейся в столице страны Абудже пресс-конференции она заявила, что Нигерия запросила у Международного валютного фонда (МВФ) 3,4 млрд долларов, 2,5 млрд долларов у Всемирного банка и 1 млрд долларов у Африканского банка развития. Поддержка МВФ не будет связана ни с какой финансово-экономической программой и не обуславливается специфическими критериями, заметила министр.

В минувшую пятницу МВФ объявил, что выделит до 1 трлн долларов в качестве помощи экономикам стран, пострадавшим от пандемии коронавируса нового типа, передает ТАСС.

В результате падения мировых цен на нефть, вызванного пандемией, Нигерия вынуждена пересматривать государственный бюджет, который был составлен на основе цены барреля в 57 долларов. Согласно подсчетам Африканской энергетической палаты (AEC), Нигерия, которая является лидером в Африке южнее Сахары по объемам производства нефти, рискует потерять в текущем году 15,4 млрд долларов от падения цен на нефть. Это составляет 4% ВВП Нигерии.

Входящая в ОПЕК, Нигерия является 13-м крупнейшим производителем нефти в мире. В минувшем январе страна, по данным ОПЕК, производила в сутки 1,776 млн баррелей сырой нефти. Основные нефтяные месторождения расположены на юге страны в дельте реки Нигер и на морском шельфе.