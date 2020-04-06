Последнее обновление: 06.04.2020 16:37

Минфин Литвы займет 1,5 млрд евро на мировом финансовом рынке из-за коронавируса

Литва заимствует на международном финансовом рынке 1,5 млрд евро для смягчения последствий экономического кризиса из-за коронавируса. Об этом сообщил в понедельник министр финансов Вилюс Шапока.

«На мировой арене нас ценят за надежное и очень ответственное ведение государственных финансов, - приводит его слова агентство Бэ-нэ-эс. - Пришло время этим воспользоваться для блага жителей Литвы. Я подписал договоры о кредитах в размере 1,5 млрд евро с международными финансовыми учреждениями на выгодных условиях», передает ТАСС.

По данным на понедельник, число инфицированных коронавирусом в Литве составило 843, 14 человек умерли. За сутки в Литве было диагностировано 32 новых случая коронавируса. Первый случай заражения в Литве был зафиксирован 28 февраля. В республике с 16 марта объявлен карантин.

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