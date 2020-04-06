Центробанки развивающихся стран сжигают ЗВР ради стабильности валют

Валюты развивающихся стран, просевшие из-за Covid-19, может ждать новая волна распродажи перед публикацией данных о международных резервах, которые, как ожидается, могут свидетельствовать об их масштабном сокращении.

Публикация еженедельных данных Мексики планируется в понедельник, а Индонезия, Тайвань, Филиппины, Китай, Малайзия, ЮАР и Россия должны обнародовать свои показатели во вторник. Международные резервы Южной Кореи сократились на $9 миллиардов в прошлом месяце, а показатель в Индии упал на $6 миллиардов с конца февраля.

Центробанки развивающихся стран используют международные резервы, чтобы остановить ослабление своих валют на фоне пандемии коронавируса, вызывающей бегство в доллар США как защитный актив. Снижение резервов высвечивает трудности, с которыми они сталкиваются в попытке обеспечить стабильность в условиях оттока капитала и заручиться наличием средств на дополнительные меры, пишет Reuters.

Хотя объем резервов у большинства центробанков развивающихся стран сейчас больше, чем в период турбулентности на финансовых рынках Азии в 1998 году или глобального финансового кризиса в 2008 году, неопределенность вокруг макроэкономических прогнозов сохраняется. Своп-линии Федеральной резервной системы и новый механизм, с помощью которого развивающиеся страны смогут обменивать свои вложения в казначейские облигации на доллары, частично помогут ослабить напряженность.