Азиатским компаниям во 2 квартале нужны $69 млрд для рефинансирования долга

Компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны привлечь практически рекордные $69,3 миллиарда для рефинансирования текущих заимствований во втором квартале, показывают данные Refinitiv, в то время как рынки капитала в регионе остаются неспокойными из-за пандемии коронавируса.

Объем номинированного в долларах корпоративного долга с истекающим сроком погашения в регионе, включающем Японию и Китай, является вторым по величине в истории и лишь незначительно отстает от $71,4 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

Некоторые из крупнейших государственных компаний Китая стали ведущими претендентами на рефинансирование долга: срок погашения пятилетних облигаций нефтяного гиганта Sinopec Group на $2,48 миллиарда истекает в апреле, как и трехлетних бондов генерирующей компании State Grid на $898,5 миллиона, передает Reuters.

Данные показывают, что срок погашения облигаций Soft Bank Group на $2,48 истекает 18 апреля, и конгломерат сигнализировал, что планирует продать активы на $41 миллиард, чтобы провести обратный выкуп акций и погасить долг.

Спешка в сделках рефинансирования наблюдается в то время, когда азиатские долговые рынки значительно отстают от остальных стран мира. По мнению банкиров, хорошо известные компании могут получить возможность рефинансировать, однако компании с более низким рейтингом могут столкнуться с проблемами.