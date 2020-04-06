Африка нуждается в крупном пакете помощи для борьбы с коронавирусом

Страны Африки предпринимают скоординированные усилия в борьбе с распространением коронавируса нового типа, однако без помощи развитых государств континент не способен самостоятельно победить пандемию.

Об этом заявил в понедельник президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, который в текущем году председательствует в Африканском союзе (АС), передает ТАСС.

«Во время виртуального саммита лидеров G20 в конце прошлого месяца я поднял вопрос о необходимости финансовой и материально-технической поддержки тех мер, которые сейчас принимают африканские страны», - отметил он в послании народу ЮАР, распространенном канцелярией главы государства. «Принимая во внимание, что пандемия сказывается на экономике африканских стран, необходимая помощь может исчисляться миллиардами долларов», - подчеркнул Сирил Рамапоса.

Среди мер помощи, которые президент ЮАР уже обсудил с лидерами ряда государств континента, - разработка и принятие комплексного пакета мер стимулирования для Африки. Этот пакет, по его мнению, может включать облегчение бремени задолженности в виде отмены выплаты процентов и отсрочки платежей. «Такие меры позволят национальным бюджетам стран Африки высвободить столь необходимые сейчас финансовые ресурсы для борьбы с коронавирусом», - подчеркнул глава государства.

Сирил Рамапоса указал, что провел на минувшей неделе серию переговоров с лидерами ряда ведущих стран мира. «Как Южная Африка, мы продолжаем получать практическую поддержку от таких стран как Россия, США, Китай и Куба, - подчеркнул он. - Даже несмотря на то, что эти страны сами пытаются сдержать пандемию, они готовы поддержать усилия, предпринимаемые ЮАР и Африкой».

Министры финансов африканских государств на состоявшемся 31 марта совещании запросили помощь Африке на сумму $100 млрд. По их мнению, эта помощь должна включать увеличение кредитных линий и немедленный отказ от всех процентных платежей по суверенному долгу и по гособлигациям на сумму $44 млрд.