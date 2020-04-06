Аргентина планирует заморозить выплаты по долгам на сумму до $10 млрд

Аргентина планирует отложить выплаты по долгам на сумму до $10 миллиардов, сделанным в рамках местного законодательства, до конца года, говорится в постановлении правительства.

Это позволит Буэнос-Айресу снизить давление предстоящих валютных платежей на бюджет, передает Reuters.

Указ не повлияет на примерно $70 миллиардов долгов в иностранной валюте, сделанных в соответствии с международным правом, которые в настоящее время являются предметом переговоров о реструктуризации с международными кредиторами.

Правительство Аргентины заявило ранее, что намерено реструктурировать долг в иностранной валюте на сумму $83 миллиарда как по международному, так и по местному праву, поскольку хочет избежать суверенного дефолта, чреватого потерей доступа к внешним рынкам.

Решение о заморозке платежей по долгам, сделанным по условиям местного законодательства, может помочь Аргентине расплатиться по обязательствам, принятым по международному праву. Учитывая, что долги были сделаны по местным законам, кредиторы должны будут обращаться в аргентинские суды.