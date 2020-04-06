БелЖД отменила прямые и транзитные поезда до Москвы и Санкт-Петербурга

Белорусская железная дорога из-за пандемии коронавируса отменяет поезда Калининград - Москва и Калининград - Санкт-Петербург, следующие транзитом через Беларусь.

«В связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора временно отменяется курсирование поездов, следующих транзитом через Беларусь. Это касается поездов №30/29 Калининград - Москва отправлением из Калининграда с 6 апреля, из Москвы - с 7 апреля, а также №80/79 Калининград - Санкт-Петербург (из Калининграда - с 7 апреля, из Санкт-Петербурга - с 9 апреля)», - говорится в сообщении БелЖД.

Также, БелЖД сообщила, что с 5 апреля временно отменяет поезда Минск - Москва и Брест - Санкт-Петербург.

«В связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов: №2/1 Минск – Москва, отправлением из Минска с 5 апреля, из Москвы с 6 апреля; №52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 5 апреля, из Санкт-Петербурга с 6 апреля. Обращаем внимание пассажиров, что 5 апреля поезд №52 проследует по маршруту Брест-Витебск», - сообщила компания.