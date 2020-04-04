В Беларуси утвержден упрощенный порядок госрегистрации лекарств

Правительство Беларуси постановлением №191 от 1 апреля 2020 года утвердило Положение об упрощенном порядке осуществления государственной регистрации лекарственных средств.
Согласно документу, осуществлению государственной регистрации лекарственных средств в упрощенном порядке предшествует комплекс предварительных технических работ, связанных с проведением экспертизы документов, осуществляемый республиканским унитарным предприятием ”Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении“.
Общая сумма расходов заявителя на государственную регистрацию лекарственных средств в упрощенном порядке не может превышать 120 базовых величин без учета налога на добавленную стоимость.
Комплекс предварительных работ осуществляется на основании договора между предприятием и заявителем в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня его заключения.
Настоящим постановлением также утверждено Положение о порядке проведения инспектирования на соответствие Правилам надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза и выдачи заключения по его результатам.