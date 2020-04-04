Бизнес-союзы Беларуси просят Румаса разрешить ценовой беспредел

Бизнес-союзы Беларуси подписались под обращением к премьеру Беларуси Сергею Румасу с просьбой отменить регулирующее цены постановление №184 от 30 марта 2020 года.

Как сообщалось, указанный документ ограничивает рост цен и тарифов на товары и услуги 0,5% процента в месяц в течение 3-х месяцев с апреля по июнь.

«В условиях нестабильного курса белорусского рубля, незаконченных переходных процессов ценообразования, связанных с девальвацией белорусской валюты, изменением структуры издержек и мировых цен и в связи с коронавирусом принято жесткое решение о запрете повышения цен на оптовом и потребительском рынках», - говорится в письме, которое цитирует БелаПАН.

Бизнес-союзы сулят «закрытие многих производств, импортных поставок, сокращение ассортимента товаров на прилавках страны».

«Как следствие — еще один виток в рецессии белорусской экономики», - подчеркивается в письме.

По мнению бизнес-союзов, постановление №184, которым фактически введено повсеместное госрегулирование цен, лишь усложнит условия работы бизнеса в нынешней экономической ситуации.

Следует отметить, что ограничение действует с 1 апреля, в то время как подавляющая часть бизнеса еще в марте изменила курсозависимые цены. По сути, документ предотвращает дальнейшее субъективное накручивание цен на фоне падающей мировой экономики.

При этом бизнес-союзы не объясняют в письме, кто сможет в мае покупать товары и заказывать услуги белорусского бизнеса, спасая страну от очередного витка рецессии, если большей части населения в случае бесконтрольного роста цена придется еще в апреле распотрошить все свои кубышечки на покупку еды.

Помимо цен бизнес-союзы просят остановить процесс принятия указа «О дополнительных мерах по наведению порядка на потребительском рынке», на основании которого «вводится режим массовых внеплановых проверок».

«Полагаем, что пакет таких мер способен самым негативным образом повлиять на состояние деловой среды и уровень социальной напряженности в стране», - говорится в письме о документе, текст которого, судя по всему, известен только лидерам бизнес-союзов.

Бизнес-союзы также просят премьера не принимать нормативные акты, которые касаются бизнеса, «без детального обсуждения» с деловым сообществом.

Обращение подписали руководители Республиканского союза промышленников и предпринимателей, Белорусской научно-промышленной ассоциации, Республиканской конфедерации предпринимательства, Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, Белорусского союза предпринимателей, Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского.