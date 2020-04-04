Валютные резервы Минфина России сократились за март на 5%

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) — денежные средства на валютных счетах в Банке России — в марте 2020 года сократилась на $7,4 млрд, или 4,9%, до $142,7 млрд, сообщил Минфин.

Месяц назад объем ликвидных средств ФНБ (с учетом валюты, приобретенной на нефтегазовые сверхдоходы в 2019 году и переведенной в ФНБ в марте) составлял $150,1 млрд.

В рублевом выражении ликвидная часть ФНБ на 1 апреля составила 11,1 трлн руб., что эквивалентно 9,8% ВВП (исходя из ВВП 2020 года, заложенного в федеральном бюджете с учетом мартовских поправок). По закону излишки сверх 7% ВВП могут быть инвестированы в экономику (сейчас это примерно 3,1 трлн руб.), но РБК сообщал в марте, что в этом году правительство скорее всего откажется от таких инвестиций, учитывая необходимость покупки Сбербанка у ЦБ и расходования средств ФНБ на покрытие бюджетного дефицита, возникшего из-за низких цен на нефть.

Еще порядка 1,8 трлн руб. в ФНБ уже вложено в различные активы (инфраструктурные проекты, привилегированные акции банков и т.д.) и, соответственно, не учитываются в ликвидной части.

В марте денежные средства ФНБ сократились главным образом из-за того, что Минфин конвертировал доллары, евро и фунты на сумму более $19 млрд с целью покупки доли ЦБ в Сбербанке (50% плюс одна акция). Валюта была обменена на почти 1,5 трлн руб. (исходя из курса доллара в районе 77,2 руб.). Эти рубли пока остаются на балансе ФНБ, следует из данных Минфина, передает РБК.

В апреле Минфин начнет продавать на рынке валюту из ФНБ, а на вырученные рубли покрывать дефицит бюджета. Продажи валюты из ФНБ с 7 апреля по 12 мая составят около $1 млрд, объявлял ранее Минфин.