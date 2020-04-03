Кэш от ФРС США не сможет решить проблемы развивающихся стран

Предложение Федеральной резервной системой США долларовых кредитов овернайт стало спасательным кругом для десятков центральных банков развивающихся стран, но без ощутимого улучшения инвестиций и торговых потоков перспективы для их валют останутся мрачными.

Начиная с 6 апреля ФРС разрешит иностранным центральным банкам обменивать ценные бумаги Казначейства США на долларовые кредиты овернайт, что даст им доступ к американской валюте и еще больше ослабит напряжение на мировых финансовых рынках.

Этот шаг позволит странам, которые не имеют постоянных своп-линий с ФРС, получить доллары, если им необходимо поддержать свои валюты, без необходимости распродавать ЗВР - зачастую наиболее ликвидную часть их резервов. Однако, пока нет никаких признаков того, что валютные проблемы развивающихся рынков станут меньше - кризис и меры ФРС по обеспечению бесперебойного притока долларов снова обнажили зависимость более бедных стран от внешнего финансирования и торговли, позволяющих им оставаться на плаву.

Большинство валют развивающихся рынков все еще находятся вблизи многолетних или рекордных минимумов, а опционы, являющиеся индикатором ожидаемой рыночной волатильности, все еще указывают на значительные колебания курсов бразильского реала, индийской рупии и других.

Программа открыта для центральных банков, имеющих так называемый счет FIMA в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, на балансе которого находятся более 200 таких счетов. Она продлится как минимум шесть месяцев, и хотя срочность кредитов - один день, они могут быть “пролонгированы по мере необходимости”, говорится в сообщении ФРС.

Объявление о репо с ФРС было сделано менее чем через неделю после того, как своп-линии, уже действующие во многих развитых странах, были распространены еще на девять центральных банков, в том числе Бразилии, Мексики, Сингапура и Южной Кореи.

Однако эти временные меры, скорее всего, не помогут заполнить в этом году связанный с коронавирусом дефицит финансирования на развивающихся рынках, “консервативно” оцениваемый ООН в $2-3 триллиона

В определенной степени, давление на финансирование, вызванное коронавирусом, сказывается как на развитых, так и на развивающихся странах через доллар - валюту, наиболее широко используемую в международных операциях. Стоимость долларовых займов резко возросла до уровня, который в последний раз наблюдался в 2007-2008 годах во время глобального финансового кризиса, даже для европейских и японских покупателей.

Однако есть и конкретные факторы, которые подрывают валюты развивающихся рынков во время кризисов, заставляя правительства искать доллары, чтобы заплатить за жизненно важный импорт.

Во-первых, коллапс торговли и цен на сырьевые товары привел к сокращению предложения долларов. Это произошло после нескольких лет увеличения разрыва в долларовом финансировании - разницы между долларовыми активами и пассивами неамериканских банков, которая, по данным Международного валютного фонда, в 2019 году превысила $1,4 триллиона.

Большая часть капитала, инвестированного в развивающиеся страны, поступает из-за рубежа и не задерживается на месте, когда случается катастрофа - в прошлом месяце из акций и облигаций формирующихся рынков бежали рекордные $83,3 миллиарда, сообщил на этой неделе Институт международных финансов.

Наконец, властям обычно не хватает собственных бюджетных возможностей для того, чтобы нарастить расходы. Девальвация национальных валют делает более дорогим обслуживание внешнего долга, который к концу 2018 года составил 35% ВВП без учета Китая, по оценкам Всемирного банка.

На развивающихся рынках также существует разрыв между “имущими” и “неимущими” - теми, кто получает выгоду от американских своп-линий и вложений в Treasuries, которые они могут предложить в качестве залога для репо, и теми, кто не имеет ни того, ни другого.

“Центральные банки, которые могут получить наибольшую выгоду в этом отношении, - это, естественно, те, у кого уже есть большие валютные резервы и вложения в бумаги Казначейства”, - сказал стратег JPMorgan Джахангир Азиз.

К ним относятся такие крупные страны, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея и Тайвань.

Азиз считает, что механизм репо не меняет правила игры для стран, сталкивающихся с давлением на их валюты, потому что в отличие от свопов, он не будет увеличивать резервы центральных банков, повышая их интервенционную мощь.

Долгосрочные проблемы развивающихся экономик не могут быть решены ФРС, целью которой в основном является предотвращение распродажи Treasuries в случае, если падение валют станет экстремальным.

Аналитики из Brown Brothers Harriman отметили, что по данным ФРС иностранные центральные банки продали более $100 миллиардов в облигациях Казначейства США за три недели по 25 марта, когда множество инвесторов поспешили сбросить активы, чтобы получить деньги.

“США не столько заботятся о мировой экономике, сколько о своих собственных рынках”, - сказал Стивен Галло из BMO.

“Они просто не хотят ситуации, когда дефицит долларов возвращается на их собственные рынки долларового фондирования”.