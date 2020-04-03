Казахстан ввел экспортные квоты на зерно и продовольствие

Казахстан ввел квоты на экспорт гречки, сахара, подсолнечника и некоторых видов овощей, вывезет в апреле 200.000 тонн пшеницы, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Казахстана в пятницу.

“Минсельхоз разрешил в апреле вывезти за границу 200.000 тонн пшеницы и 70.000 тонн муки”, - говорится в сообщении властей.

Министерство заявило, что Казахстан также вводит квоты на экспорт гречки, сахара, семян подсолнечника, масла подсолнечного и некоторых овощей, таких как картофель и лук, вместо ранее объявленных запретов на экспорт, передает Reuters.

“Данные меры вынужденные и связаны с введением в стране чрезвычайного положения”, - говорится в сообщении министерства.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики на 1 марта 2020 года, в Казахстане в наличии имеется 9,2 миллиона тонн зерна, в том числе продовольственного - 6,4 миллиона тонн, семенного - 1,5 миллиона тонн, фуражного - 1,3 миллиона тонн.