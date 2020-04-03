Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что разные экономисты озвучивают самые разные сценарии, включая самые пессимистические. Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, правительство ведет мониторинг обстановки «ежечасно». В зависимости от того, как именно будет развиваться ситуация в экономике, кабмин выберет сценарий мер поддержки, передает РБК.

По оценкам экспертов, которые были даны до объявления нерабочим всего апреля, снижение ВВП России может составить от 0,8 до 3%. Потери от нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля они оценивали в сумму до 1,6 трлн руб., или 1,5% ВВП. Официальный прогноз правительства по росту ВВП в текущем году — 1,9%.

После того как президент Владимир Путин объявил, что нерабочие дни продлятся до 30 апреля, экономисты ухудшили прогноз. Потери экономики они оценили в 2–3% ВВП.